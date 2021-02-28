«Лестер» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Арсенал».



Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.75.

«Лестер» неожиданно проиграл в Лиге Европе «Славии». Покинул турнир, и ничего позитивного об игре команды в этом противостоянии сказать нельзя. У «лис» впереди ничего не получалось. Отсутствие Мэдисона оказалось губительным для команды. «Лестер» может быть не так зависим от Мэдисона, как «Астон Вилла» от Грилиша, но, тем не менее впереди не было никакой мысли без англичанина.



Невольно вспоминается прошлый сезон. Тогда «Лестер» достаточно долго шел вровень с «Ливерпулем». Был даже на втором месте, но как раз где-то в феврале начался спад. В итоге пропала и игра, и результат, а «Лестер» выпал из лигочемпионовской четверки, где, казалось бы, команда должна была оказаться. По тому, что она показывала до февраля, то она заслуживала этого. Как бы сейчас не случилось того же с командой.



Что касается «Арсенала, то была одержана рабочая победа над «Бенфикой». Во втором тайме был счет 1:2, нужно было забивать дважды, и «Арсенал» забил два гола и вышел в следующую стадию. Такие волевые победы обычно добавляют побед командам, так что скорее всего, у «Арсенала» с этим все в порядке. Кадровая ситуация также у Артеты нормальная. У «Лестера» похоже, Мэдисона снова не будет.



Если подытожить то, что я сейчас сказал, то можно предположить, что сейчас «Арсенал» находится в лучшем состоянии. У букмекеров «Лестер» является фаворитом, но, мне кажется, что именно «Арсенал» стоит признать небольшим фаворитом.



Мне кажется, «Арсенал» не проиграет, а мы не увидим много голов. Предложу осторожный вариант — Х2 и ТМ (4.5) мяча. Коэффициент 1.75".