«Севилья» — «Барселона»: смотреть онлайн, трансляция матча 27.02.2021, какой канал покажет
27 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона». Начало игры — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу каталонского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех хозяев оценён экспертами в 3.20. А ставки на ничью принимаются за 3.55.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.56.
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Две недели назад команды встретились в полуфинале Кубка Испании — без вариантов победила «Севилья».
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