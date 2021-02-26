«Севилья» — «Барселона». Прогноз: Месси и Гризманн покажут класс, Юмтити опять начудит

27 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу каталонского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех хозяев оценён экспертами в 3.20. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона» 27 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 25-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Барселона» (27.02.2021)

Центральным матчем 25-го тура чемпионата Испании станет встреча «Севильи» и «Барселоны». Команд, синхронно севших в лужу в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, но продолжающих отчаянную борьбу за самые высокие места в Примере.

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Действительно, соперники откровенно провалили первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и практически лишились шансов на выход в следующую стадию — «Севилья» уступила дома дортмундской «Боруссии» со счётом 2:3, а «Барселона» ничего не смогла поделать на «Камп Ноу» с «Пари Сен-Жермен» — 1:4.



С момента встречи с «ПСЖ» каталонский клуб провёл ещё один невразумительный матч с «Кадисом» (1:1), после чего победил «Эльче» (3:0). У «Севильи» имелся всего один матч после поражения в ЛЧ — довольно спокойная победа над «Осасуной» со счётом 2:0.



Провал в битве с «ПСЖ» не является для «Барселоны» нынешнего сезона редкостью. В последних пяти матчах команда одержала лишь две победы. В то же время «Севилья» наоборот показывает в 2021 году крайне стабильный футбол — поражение от «Боруссии» стало скорее случайностью, ведь в 14 оставшихся матчах, сыгранных в новом году, состоялось всего две потери очков.

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Невзирая на достаточно большую разницу в уровне бренда клубов и их составах на бумаге, в ближайшую субботу на поле сойдутся равные команды. Лишним подтверждением может стать статистика личных встреч — за последние три поединка «Барселона» не смогла обыграть «Севилью». А в недавнем первом матче 1/2 финала Кубка Испании и вовсе проиграла андалусийцам со счётом 0:2. «Севилья» знает, как играть с «Барсой». И умеет это делать.



Что касается ситуации с травмированными, то Рональд Куман не сможет рассчитывать в ближайшем матче на Ансу Фати, Серхи Роберто, Рональда Араухо и Филиппе Коутиньо. Впрочем, все эти игроки уже давно находятся в лазарете, поэтому команда уже приспособилась действовать без них.



У «Севильи» не сыграют лишь Лукас Окампос и Маркос Акунья. Оба исполнителя являются важной частью основного состава, но и они уже более месяца залечивают травмы, а значит и Хулен Лопетеги успел адаптировать свою схему к такой ситуации.

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«Севилья» идёт на хорошей серии из шести побед в Ла Лиге, а в случае успеха в матче с «Барселоной», сможет выйти на третью строчку турнирной таблицы (обойдя ту же «Барсу»). Классная мотивация для «нервионцев», которые всего две недели назад уже побеждали титулованного соперника.



В то же время у «Барселоны» свои хлопоты в чемпионате Испании — оторвавшийся «Атлетико» забуксовал и позволил приблизиться к себе уже на пять очков. В то же время до «Реала» всего два пункта, но впереди ещё и очный поединок с мадридцами. Всё благоволит тому, чтобы продолжать набирать очки и на дистанции-таки выбраться на первое место таблицы.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона» 27 февраля 2021 года

Обе команды будут сильно хотеть победить, ведь ничья в предстоящем матче не устроит никого. Матч в стиле «атака на атаку» обещает подарить большое количество голов с обеих сторон. Вероятны и удаления, и пенальти, что лишь добавит остроты поединку. Проверим тотал больше 3 мяча за 2.09.



Ставка: тотал больше 3 гола за 2.09.