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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Александра Мостового на матч 20-го тура РПЛ в Москве

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Александра Мостового на матч 20-го тура РПЛ в Москве
Ставки / Прогнозы 0
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Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ничья или победа «Локомотива» в один гол за 2.01.

«Локомотив» без труда одолел ослабленный «Тамбов» в Кубке России (3:0), открыв официальный сезон 2021 года победой. За 19 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «железнодорожники» добыли восемь побед и четыре раза сыграли вничью, что принесло 28 очков и восьмое место в турнирной таблице.

В декабре команд слишком рано ушла на каникулы – после успеха 5 декабря в игре с «Рубином» (3:1), получила два поражения от «Краснодара» (0:5) и «Химок» (2:3), что стало сенсацией тура.

ЦСКА выходил в начале сезона на первую позицию, но удержать её не сумел. Как и сегодняшний соперник «армейцы» слишком рано расслабились и перед каникулами растеряли серьезное преимущество после поражения от «Рубина» (0:1) и ничьих с «Сочи» (1:1), «Химками» (2:2) и «Уралом» (2:2).

Обе команды выиграли в кубковых матчах, но у «Локомотива» есть серьёзные потери. Впрочем, потери и у «армейцев», что сделает шансы команд примерно равными.

Я считаю, что, скорее всего, нас ждёт мирный исход, но всё-таки сделаю комбинированную ставку на минимальный успех хозяев. Моя ставка – ничья или победа «Локомотива» в один гол за 2.01».

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