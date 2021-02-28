«Рома» — «Милан»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Рома» — «Милан».



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.83.

«Милан» ещё недавно лидировал в Серии А. «Интер» смог подобраться к нему, долго сидел на хвосте, и вот настал момент, когда у команды Пиоли началась чёрная полоса. Ещё пару месяцев назад миланцы имели длинную беспроигрышную серию в чемпионате. Сейчас они за пять туров уступили в трёх матчах. В результате «Интер» обогнал своего географического соседа на четыре балла и занял лидерскую позицию в Серии А.



В то же время следом за двумя миланскими командами за третье место борются «Ювентус» и «Рома». Римляне некоторое время назад прочно закрепились на этой строчке, однако туринцы всё-таки имеют больший вес. Сейчас «Ювентус» идёт третьим и опережает «Рому» на одно очко. За ними вплотную следуют «Аталанта» и «Лацио», у которых в активе на один балл меньше, чем у команды Фонсеки.



«Рома» в последнее время играет немного нестабильно. В трёх матчах у неё было по одному поражению, победе и ничьей. Проигрыш «Ювентусу» (0:2) еще можно простить, а вот нулевая ничья с «Беневенто» уже непростительна для римлян на данном этапе сезона. Хотя у него все равно результативность лучше, чем у «Милана», который три раза проиграл в последних встречах.



В общем, сейчас они находятся в разных состояниях. «Рома», вроде бы, более стабильна – побеждает в большинстве встреч, редко теряет очки со слабыми командами. «Милан» в этом плане имеет больше проблем, но он непредсказуем. Мои симпатии, конечно, относятся к миланцам, и я не думаю, что «Рома» сможет легко победить в этом матче. Много шансов есть и у «Милана».



Но всё-таки точный исход встречи гадать не стану. Обоим клубам жизненно необходимо зарабатывать очки. Я буду отталкиваться от того, что обе команды две недели подряд помимо Серии А играли в Лиге Европы. Сейчас они, конечно, находятся не в лучших физических кондициях. Тем более обе команды имеют в составах ветеранов. В общем, моя ставка – тотал голов в этом матче меньше трёх".