«Сочи» — «Арсенал» Тула: прогноз Егора Титова на матч 20-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Арсенал».

Ставка: ничья в первом тайме и победа «Сочи» в матче за 4.42.

«Обе команды провели очень сильные матчи после зимней паузы. И тех и других мы увидим в четвертьфинале Кубка России. И важно, что никто особенно не ждал от них побед. «Сочи» играл на выезде в Краснодаре, «Арсенал» вообще в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Но правильный настрой, хорошая организация игры помогли им выиграть.



Чего ждать от этого матча? Думаю, Тула будет действовать примерно в той же манере, что и в Петербурге. Форсировать ничего «Арсенал» не станет, посмотрит, что предложит соперник. В общем, будет ждать своего шанса. Сочинцы тоже видели игру «Арсенала», поэтому излишне раскрываться не станут. На мой взгляд, в первом тайме вообще может обойтись без голов, жду ничейного исхода к перерыву. А по мере того как команды будут уставать, должен будет сказаться более высокий индивидуальный класс футболистов «Сочи». Укомплектованы южане получше. Да и статистика домашних встреч у них великолепная. Дома вообще не проигрывают, частенько дожимая соперников во вторых таймах.



Рискну поставить на вариант «ничья в первом тайме/победа «Сочи» в матче». Коэффициент очень хороший, а такая история в случае с «Сочи» уже много раз повторялась».