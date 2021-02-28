«Спартак» — «Рубин»: трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн, прямой эфир

28 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84 (52%). Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 4.70 (22%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.74 (26%).



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.15, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.



Ставки на пенальти принимаются за 2.45, на удаление — за 3.20, на гол Квинси Промеса — за 2.73.

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