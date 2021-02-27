«Спартак» — «Рубин». Прогноз: Леонид Слуцкий испортит Промесу возвращение в Россию

28 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 4.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин» 28 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.15, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (28.02.2021)

Российский футбол потихоньку выходит из зимней спячки. В минувшие выходные вернулся Кубок России: состоялись семь из восьми запланированных матчей 1/8 финала. Пришло время Российской Премьер-Лиги. Старт берёт вторая часть сезона. Позади 19 туров, впереди, соответственно, ещё 11.

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Программа 20-го тура завершится в воскресенье, 28 февраля, тремя матчами. Наиболее ранний стартует в 14:00 мск. «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве сразится с «Рубином». Оба клуба вылетели из Кубка России, оставшуюся часть сезона будут сражаться исключительно в РПЛ.



Казанцы официальных игр в 2021 году ещё не проводили, поскольку из Кубка России вылетели осенью. Не смогли занять первое место в группе — «Черноморец» обыграли (4:2), а вот в Хабаровске не справились с местным СКА (0:1). Пропустили на 75-й минуте, вскоре остались в большинстве, но не спаслись.



Соответственно, судить о текущем состоянии коллектива неимоверно сложно. Всё же по товарищеским играм делать выводы опасно, да и первая встреча после зимних сборов часто становится большим испытанием. В осенней части сезона подопечные Леонида Слуцкого выступали откровенно нестабильно.

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Яркие победы были, вот только чередовались они с натуральными провалами. Середина турнирной таблицы кажется справедливым исходом: 28 очков, девятая строчка в чемпионате России. Оглядываться назад смысла нет — до зоны стыков аж 14 баллов. Казанцы рассчитывают побороться за еврокубки.



В принципе, отставание от топ-5 составляет всего четыре очка. Хотя конкуренция в полном порядке — «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» явно рассчитывают подняться выше. На трансферном рынке изменения были, но сугубо точечные. Самым громким переходом стал Леон Мусаев, совсем закисший на скамейке «Зенита».



Остальные новички на поле точно не выйдут. Сайто травмирован, Костюков дисквалифицирован, Грицаенко также получил повреждение на сборах. Вариантов в центре поля совсем немного. А вот «Спартак» в деле мы уже видели, пусть и погодные условия тогда существенно осложняли жизнь футболистам.

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Красно-белые наконец-то завершили сагу с переходом Квинси Промеса. Сам голландец говорит, что готов выйти на поле уже в 20-м туре РПЛ. Из Кубка России москвичи уже вылетели, по делу уступив «Динамо» со счётом 0:2. Можно жаловаться на пенальти и пару спасений Антона Шунина, но бело-голубые действительно смотрелись лучше. Дело не в судействе и не во вратарях.



Кадровых вопросов у Доменико Тедеско тоже достаточно. Дисквалификация Ларссона добавит проблем в зоне атаки. Клуб встречает вторую часть сезона в топ-3 турнирной таблицы, однако отныне лишён дополнительного преимущества перед конкурентами: прежде те тратили силы на еврокубки, а теперь дружно направят силы на РПЛ.



На зимний перерыв «Спартак» ушёл поражениями от «Сочи» (0:1) и «Зенита» (1:3). Букмекеры отдают хозяевам заметное преимущество, хотя качество футбола вызывает серьёзные вопросы. И вроде бы «Рубин» в последнее время крайне неудачно играет с красно-белыми. Достаточно сказать, что предыдущая победа датирована октябрём 2014 года. И то в дополнительное время в Кубке России (2:0).

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С тех пор — пять ничьих и семь поражений в 12 случаях. В первом круге москвичи выиграли со счётом 2:0, но смотрелись куда хуже. Первый мяч забили после серии рикошетов, второй хозяева отправили в свои ворота. Плюс очень много выручал Александр Максименко. Словом, проблемы у команды Тедеско тут весьма вероятны.



Мы бы выбирали между Х2 за 2.08 и ставкой «обе забьют» за 2.03. У «Спартака» явные проблемы в обороне и постоянные пожары после стандартных положений. На свой гол казанцы наверняка наиграют. Ждём тут чего-то в духе 1:1.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин» 28 февраля 2021 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение красно-белым, хотя по качеству футбола те не впечатляют. Перед зимним перерывом потерпели два поражения подряд, а неделю назад по делу вылетели из Кубка России от рук «Динамо». Казанцы в первом круге смотрелись лучше «Спартака», но остались ни с чем. Раздражитель отличный, да и для борьбы за еврокубки нужно набирать очки. На наш взгляд, коэффициент на хозяев занижен.



Ставка: обе забьют за 2.03.