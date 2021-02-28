ПСВ — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 24-го тура Эредивизии сезона-2020/2021 ПСВ — «Аякс».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.02.

«Аякс» против ПСВ — это всегда весело и результативно. Здесь надо отталкиваться от голов. В последнее время «Аякс» много пропускает, но и много забивает. Матчи против «Лилля» были одинаковыми, а вот игры против ПСВ в этом сезоне получаются разными.



Например, полтора месяца назад Квинси Промес спас «Аякс» от поражения. Несколько недель назад «Аякс» уверенно выиграл, но имел преимущество не только на плюс 1, но и на плюс 3.



Тем не менее у «Аякса» плохо работает оборона, у ПСВ неплохо работает атака, Они играют у себя дома, поэтому «Аякс» не будет столь безрассуден, как в игре, которая была в чемпионате несколько месяцев назад.



Думаю, будет забито 2 или 3 гола. Немного не характерно для Эредивизии, но характерно для «Аякса» и ПСВ, которые играют в еврокубках и потратили кучу сил в матчах с «Олимпиакосом» и «Лиллем». У обеих команд нет большой необходимости рисковать. Если ПСВ начнет, то «Аякс» может на этом поймать, а «Аякс» и так лидер Эредивизии, поэтому нет никакой необходимости на выезде нестись сломя голову. В этом матче максимум 2-3 гола".