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«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч 20-го тура чемпионата России

«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч 20-го тура чемпионата России
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.64, победа «Динамо» за 2.95.

«Скажу честно, болею за молодых тренеров. В частности, за Андрея Талалаева. Но мне думается, что «Динамо» поймало ту игру, которая именно им нужна, — быстрая атака, прессинг. Они здорово готовы физически. Это было видно в матче Кубка России со «Спартаком». Бело-голубые не позволяли красно-белым развивать быстрые атаки и победили со счётом 2:0, вышли в четвертьфинал.

«Динамо» играет на выезде. Значит, «Ахмат» будет атаковать, и это выгодно гостям. Думаю, много голов не увидим, но бело-голубые окажутся сильнее».

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