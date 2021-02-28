Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Краснодар» — «Урал»: прогноз Евгения Ловчева на матч 20-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Урал»: прогноз Евгения Ловчева на матч 20-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Урал».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.47, обе забьют за 1.81.

«У «Краснодара» в нашей стране лучше всех поставлена игра в атаке, но в то же время Кайо и Мартынович допускают много ошибок. Ещё и Городов в одной из игр три мяча себе привёз. Не случайно сейчас в воротах стоит молодой парень, но мы не знаем, что сейчас происходит с Сафоновым. Значит, гол они всегда могут получить. Но в то же время такая разнообразная атака, много создают моментов, и забить 2-3 гола для них на своём поле не составит проблем. Я думаю, что «Краснодар» победит, но на ноль отыграть всё же не сможет».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021