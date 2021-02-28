«Краснодар» — «Урал»: прогноз Евгения Ловчева на матч 20-го тура РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Урал».
Ставка: победа «Краснодара» за 1.47, обе забьют за 1.81.
«У «Краснодара» в нашей стране лучше всех поставлена игра в атаке, но в то же время Кайо и Мартынович допускают много ошибок. Ещё и Городов в одной из игр три мяча себе привёз. Не случайно сейчас в воротах стоит молодой парень, но мы не знаем, что сейчас происходит с Сафоновым. Значит, гол они всегда могут получить. Но в то же время такая разнообразная атака, много создают моментов, и забить 2-3 гола для них на своём поле не составит проблем. Я думаю, что «Краснодар» победит, но на ноль отыграть всё же не сможет».
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