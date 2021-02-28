«Кадис» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Кадис» — «Бетис».

Ставка: «Бетис» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.53.

«Бетис» сейчас неплохо смотрится: в последних 7 матчах команда одержала 4 победы. Две победы подряд у нее. «Кадис» же был близок к пятому поражению подряд, но повезло команде Серверы с «Барселоной». Должны были проигрывать 0:3, а в итоге сыграли 1:1. Если бы не грубая ошибка Клемана Лангле, то «Кадис» и в той встрече бы проиграл, а в итоге 1:1. 4 очка «Кадис» взял в этом сезоне у «Барсы».



Но «Бетис» сейчас получше выглядит. Понятно, что у «Бетиса» тоже есть определенные проблемы с составом на эту игру. Возможно, не сыграет один из лидеров — Набиль Фекир. Вильям Карвалью дисквалифицирован. Есть проблемы у Борхи Иглесиса, забившего победный мяч в игре с «Хетафе». Но все равно «Бетис» покрепче выглядит, у него хороший подбор игроков. И сейчас он выглядит интереснее «Кадиса».



Даже несмотря на то, что это выездная игра, у «Бетиса» есть все ресурсы, чтобы не проиграть. Сыграл бы «Бетис» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.53. Это основной вариант. Но можно и рискнуть, взяв чистую победу «Бетиса» за коэффициент выше двойки».