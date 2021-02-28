«Монако» — «Брест»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Головин

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Монако» обыграл «Брест». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась со счётом 2:0.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 59-й минуте и отметился двумя результативными передачами.

На 30-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Бреста», однако нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. На 76-й минуте счёт открыл форвард «Монако» Стеван Йоветич. Результативную передачу отдал российский полузащитник Александр Головин. В концовке встречи нападающий «Монако» Кевин Фолланд забил второй гол после передачи Головина.

Поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.48: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1480 рублей. Успех клуба из Бреста оценивался в 6.35. А ставки на ничью принимались за 4.85.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.44, «обе забьют — нет» — за 2.25, а пенальти — за 2.55.