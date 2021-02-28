«Челси» — «МЮ»: результат матча 28.02.2021, какой счёт, как сыграли, кто победил

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.
В первом тайме соперники не спешили раскрываться. Во второй половине встречи обе команды сыграли более изобретательно, создавая голевые моменты.
На 49-й минуте голкипер манкунианцев Давид де Хеа спас свою команду после удара полузащитника хозяев Хакима Зиеша. Самый опасный момент манкунианцев случился на 60-й минуте — Мэйсон Гринвуд получил мяч рядом со штрафной и нанёс хлёсткий удар с левой ноги, но мяч пролетел совсем рядом со штангой.
Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.32. Успех манкунианцев оценивался в 3.60. А ставки на ничью принимались за 3.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3500 рублей.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.89, «обе забьют — нет» — за 2.05, а точный счёт 0:0 — за 11.0. На ничью по итогам первого тайма и всего матча давали 5.20.
- 28 февраля 2021
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