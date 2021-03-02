«Авангард» — «Автомобилист»: ставка Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Авангард» — «Автомобилист».



Ставка: индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 1.5 шайб за 2.11.



«Эта серия команд, у которых есть, что друг другу противопоставить. «Авангард» — это Боб Хартли. «Автомобилист» — это тоже канадский тренер Билл Питерс. «Авангард» — это Илья Ковальчук, символ нашего хоккея, а «Автомобилист» — это Павел Дацюк, такой же символ. «Авангард» — это Игорь Бобков. Очень долго они искали вратаря, по кругу пускали разные варианты. В итоге остановились на том же Бобкове, который был не очень надежен в прошлом плей-офф, но за счет высокой конкуренции прибавил в своей игре и стал выступать лучше во второй половине чемпионата.



«Автомобилист» — это Коварж, один из лучших голкиперов лиги. Правда, он также был нестабилен, но в этом сезоне был нестабилен и «Автомобилист».



Вообще — это две классные команды по подбору исполнителей. Но «Авангард» — это команда, где много звезд и там гайки немного перетягивают. Хартли тренировал так, чтобы в плей-офф именно в обороне сыграть надежно. Иногда это давало сбой, и «Авангард» мало забивал. Были поиски разных вариантов. Тот же самый Костин. Он не очень ярко смотрелся, когда появился в своих первых матчах в «Авангарде». Потом он разогнался, его переставили в первое звено, а он выдал серию из трех матчей, когда набрал сразу 8 очков.



Я все это к тому, что Хартли искал варианты и все же начал что-то нащупывать. Мне кажется, что его модель сыграть строго в обороне, то есть 1:0, 2:0, 3:0, вполне может сработать. При этом «Автомобилист» с очень классным подбором исполнителей, но там как раз Питерс пока не нащупал свою систему. Колбасило «Автомобилист» в этом чемпионате не по-детски. Я считаю, что у «Авангарда» более мощная система.



Давайте посмотрим на матчи этих команд в регулярном чемпионате. Счет 2-2. «Автомобилист» брал две игры в Екатеринбурге: 4:3 (ОТ) и 4:1. «Авангард» взял две игры в Балашихе: 6:3 и вроде бы 3:1. Команды показывают то, что они неплохо играют дома, но мы делаем прогноз на матч в Балашихе. «Авангард» играет дома.



Я бы здесь взял то, что «Автомобилист» не сможет пробить индивидуальный тотал 1,5 шайбы за 2,11. Не жду двух шайб от «Автомобилиста». Я верю в то, что стратегия, тактика и система Боба Хартли сработает и больше одного гола им не забьют.



Если «Автомобилист» начнет побеждать, то дома он может сплотиться. Дацюк — вожак, лидер и капитан. Серия может повернуться куда угодно. Но мы говорим о первой игре. Помню, что год назад в плей-офф «Авангард» считался мощным фаворитом. Но в первом раунде выиграл первый матч у «Салавата» и во второй игре пропустил шайбу за 6 секунд до конца, проиграл тот матч, и потом серия перевернулась. «Авангарду» важно избегать этих эпик-фэйлов. Но в первом матче, я считаю, что «Авангард» сыграет на победу и пропустит мало голов», — сказал Лысенков.

«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Ковальчук превзойдёт Дацюка в первом матче серии Екатеринбуржцы проиграли девять раз за 13 последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.