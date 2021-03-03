«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ 3 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Йокерит».



Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.52.



«Как это обычно бывает на первом этапе плей-офф, результаты матчей четвертой и пятой команд кажутся наиболее непредсказуемыми и загадочными. В самом деле, соперники – соседи по турнирной таблице, значит, финишировали рядышком, хоть и шли к своим результатам разными путями. «Локомотив» вроде бы выглядел вполне себе прилично, особенно на заключительном этапе регулярного чемпионата, но три подряд поражения на границе января и февраля заставили железнодорожников утратить третье место и финишировать в регулярке четвертыми.



После Нового года неоднократно казалось, что «джокеры» целенаправленно пытаются выйти на железнодорожников. Потому что, когда «Локомотив» был на третьем месте Западной конференции, «Йокерит» откровенно валял дурака на шестом, пропуская вперед то минчан, то «Северсталь». Как только ярославцы свалились на четвертое место и этот процесс стал приобретать необратимые последствия, финны поднажали и уже никого не подпускали к пятому месту. В принципе понять «джокеров» нетрудно: они и в прошлом плей-офф прошли «Локомотив» в шести матчах, и в нынешнем играли «серединка наполовинку». То есть, грамотно подсчитав, что наибольшие шансы для прохождения в плей-офф у них будут против ярославце, финны спокойно и методично вышли на них в четвертьфинале.



По всему выходит, что серия эта окажется самой затянутой, причем не только в отдельно взятой Западной конференции, но, возможно, и во всей лиге. Изначально из нее виделись два наиболее вероятных выхода: либо победа «Йокерита» в шести матчах, либо победа «Локомотива» в семи. Но только в том случае, если бы финны, как и положено, играли дома. Но, поскольку свои домашние матчи они будут проводить в домашней форме, но все равно в Ярославле, выход в полуфинал станет для них сродни подвигу.



Что же касается конкретно первого матча, то я поставил бы на тяжелую, быть может, даже мучительную и за пределами основного времени победу хозяев. «Йокерит» возьмет свое уже во второй игре. А что будет дальше – посмотрим», — сказал Лебедев.