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«Вест Бромвич» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Вест Бромвич» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» – «Эвертон».

Ставка: победа «Эвертона» за 1.90.

«Сложно представить, чтобы «Эвертон», за прошедшие десять дней переигравший «Ливерпуль» в дерби, а затем «Саутгемптон», продемонстрировав при этом вполне достойный футбол и подобравшись вплотную к зоне Лиги чемпионов, не совладал с «Вест Бромвичем».

Да, команда Эллердайса не проигрывает уже три тура, но это всё-таки просто стечение обстоятельств. Качественно «дрозды» не прибавили ни в организации игры, ни в нападении. Но того, что есть, оказывалось достаточным, когда соперники («МЮ» и «Бернли») действовали не слишком изобретательно впереди или совершенно распрощались с удачей («Брайтон»).

«Эвертону», конечно, придётся помучиться. «Ирискам» в принципе победы редко когда даются легко. Но в конечном счёте их исполнительское мастерство всё-таки должно помочь одержать победу. Ну а с мотивацией и желанием оставить на поле всё, думаю, проблем у них не возникнет», — сказал Петросьян.

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