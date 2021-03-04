«Страсбург» — «Монако»: результат матча, какой счёт, кто выиграл, как сыграл Головин

В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» обыграл «Монако». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В компенсированное время встречи, на 91-й минуте, единственный гол забил защитник «Страсбурга» Фредерик Гильберт.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменён на 73-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел хавбек Крепин Дьятта.
Букмекеры в своих прогнозах считали фаворитом гостей: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.87. Успех клуба из Страсбурга оценивался в 4.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4100 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.84.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за за 2.05, «обе забьют — нет» — за 2.15, а победа «Страсбурга» всухую — за 7.50.
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