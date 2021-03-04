СКА – «Динамо» Минск: ставка Фёдора Канарейкина на матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА – «Динамо» Минск.
Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 1.67.
«Минчане первый матч весьма неплохо начали, сумели забросить быструю шайбу, и даже, несмотря на то что затем играли четыре (!) раза подряд в меньшинстве, сумели превзойти соперника по количеству бросков в створ ворот в первом периоде.
Во второй 20-минутке «армейцы» заиграли быстрее, стали больше создавать моментов и сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. Хороший матч провёл форвард Андрей Кузьменко, отличившийся дважды с интервалом меньше чем в две минуты. СКА имел преимущество, но игра, я бы сказал, получилась такая «качельная». Минчане показали, что с ними нужно считаться и легко игрокам СКА не будет.
«Динамо» будет «цепляться» и сегодня. Армейцам нужно сегодня отнестись к матчу более серьёзно. Лидеры атаки минчан американец Шейн Принц и канадец Зак Митчелл в первой игре серии не смогли отличиться, но сегодня почему-то мне кажется, что они смогут напомнить о себе.
Всё же я отдаю предпочтение СКА. Армейцы победят и в хорошем настроении отправятся в Минск», — сказал Канарейкин.
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