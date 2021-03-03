СКА — «Динамо» Минск. Прогноз: Брагину рано радоваться, клуб из Беларуси не отстанет

4 марта состоится второй матч стартового раунда плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.50, а успех минчан оценён в 6.10.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» Минск 4 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Динамо» Мн будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.05. Гол в первые десять минут идет за 1.80.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — «Динамо» Минск (04.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе весна, а это значит, что уже стартовала стадия плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Впрочем, следующая пара месяцев должна получиться жаркой.

«Барселона» — «Севилья». Прогноз: экс-тренер «Реала» оформит Месси сезон без трофеев За последние два года «Барселона» обыграла «Севилью» лишь один раз. Впрочем, случилось это неделю назад.

Кубок Гагарина продолжится в четверг, 4 марта, четырьмя поединками, три из них стартуют в 19:30 мск. В Санкт-Петербурге на льду «Ледового дворца» местный СКА снова будет принимать минское «Динамо» и попытается развить успех. После первого матча серии счёт 1-0 в пользу петербуржцев.



Хотя отчасти подопечным Валерия Брагина повезло. Тяжело вошли в игру и отдали первый период сопернику. Минчане открыли счёт на исходе пятой минуты и вполне могли увеличить разрыв. Но из-за частых удалений во второй половине по-настоящему насесть на ворота Александра Самонова не вышло.



Вообще, голкипер «армейцев» провёл неплохой матч, нередко выручал. Во втором периоде вовсе отстоял на ноль, а его команда сумела перестроиться и взять игру в свои руки. Быстрый дубль Андрея Кузьменко помог взбодриться и обрести уверенность, а дальний точный бросок Василия Подколзина окончательно успокоил.

«Металлург» — «Барыс». Прогноз: Мозякин, Диц и Голдобин возьмут паузу после 11 шайб за час В первой игре магнитогорцы выиграли со счётом 7:4. С такой защитой «Барысу» в Кубке Гагарина делать нечего.

В середине третьей двадцатиминутки белорусский клуб вернул интригу, сократив отставание до одной шайбы. Получилось поймать заигравшихся хозяев на контратаке. Однако сольный проход и хитрый пас Кетова и чёткая игра на пятачке Кемппайнена на 59-й минуте поставили точку в матче.



Хотя минскому «Динамо» всё же стоит отдать должное, смотрелись гости крайне достойно. Грамотно действовали в меньшинстве и старались регулярно отвечать. Даже по броскам не уступили (24:22), а вбрасывания и вовсе получалось выигрывать чаще (26:19). Так что петербуржцам придётся попотеть и в следующей игре. Многое будет зависеть от судейства, накануне оно местами выглядело откровенно сомнительным. В пользу хозяев, разумеется.



Вообще, домашние игры против минчан для СКА получаются успешными. В десяти последних случаях удалось одержать девять побед в основное время и забросить 41 шайбу, то есть в среднем за игру получается более четырёх штук. Статистика практически безупречная, но без сопротивления остаться будет трудно.

«Фиорентина» — «Рома». Прогноз: Кокорин — мимо кассы. Мхитарян покажет мастер-класс Несмотря на существенные финансовые вливания, «Фиорентина» продолжает проваливать сезон.

«Динамо» и во время регулярного чемпионата КХЛ в гостях смотрелось интересно. В обороне было всё не так гладко, но забивать получалось регулярно. А потому, на наш взгляд, стоит ждать результативного поединка и в этот раз. Вполне можно проверить индивидуальный тотал гостей больше 1.5 шайбы за коэффициент 1.75.



Другой вариант – комбинированная ставка «1Х + тотал больше 4.5 шайбы» за 1.81. «Армейцы» по-прежнему справедливо считаются фаворитом не только предстоящего поединка, но и всей серии. Сейчас они выглядят гораздо предпочтительнее. Но минчане уже доказали, что без боя сдаваться не намерены. Так что без голов нас соперники не оставят.

СКА — «Динамо» Мн: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф КХЛ 4 марта 2021 года

Несомненно, СКА будет фаворитом на своём льду. Однако минское «Динамо» в первой встрече серии уже показало, что без боя сдаваться не собирается. Очные встречи соперников получаются, как правило, результативными. Ждём голов и от второго поединка. Пока «зубры» оставляют приятное впечатление.



Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» Мн больше 1.5 шайбы за 1.75.