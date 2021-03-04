«Вест Бромвич» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ 4 марта
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» — «Эвертон».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.85.
«В последних матчах «Вест Бромвич» регулярно показывает низовой футбол, а «Эвертон» достаточно неплох на выезде. «Ириски» выиграли пять из шести последних встреч на выезде. Это впечатляющая серия.
Я думаю, что в этой игре у «Эвертона» будет стоять задача выиграть и обойтись малой кровью. Что касается «Вест Бромвича», то задача у команды будет обратной – не проиграть. Это сложно. Потому что «ириски» не уступают сопернику на протяжении долгого времени.
Поэтому я бы взял ТМ (2,5)», — сказал Казаков.
Рекомендуем вам
- 4 марта 2021
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:00
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
08:23
-
08:05
-
08:01
-
07:14
- 3 марта 2021
-
22:14
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам