«Вест Бромвич» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ 4 марта

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» — «Эвертон».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.85.



«В последних матчах «Вест Бромвич» регулярно показывает низовой футбол, а «Эвертон» достаточно неплох на выезде. «Ириски» выиграли пять из шести последних встреч на выезде. Это впечатляющая серия.



Я думаю, что в этой игре у «Эвертона» будет стоять задача выиграть и обойтись малой кровью. Что касается «Вест Бромвича», то задача у команды будет обратной – не проиграть. Это сложно. Потому что «ириски» не уступают сопернику на протяжении долгого времени.



Поэтому я бы взял ТМ (2,5)», — сказал Казаков.