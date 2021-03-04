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«Вест Бромвич» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ 4 марта

«Вест Бромвич» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ 4 марта
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» — «Эвертон».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.85.

«В последних матчах «Вест Бромвич» регулярно показывает низовой футбол, а «Эвертон» достаточно неплох на выезде. «Ириски» выиграли пять из шести последних встреч на выезде. Это впечатляющая серия.

Я думаю, что в этой игре у «Эвертона» будет стоять задача выиграть и обойтись малой кровью. Что касается «Вест Бромвича», то задача у команды будет обратной – не проиграть. Это сложно. Потому что «ириски» не уступают сопернику на протяжении долгого времени.

Поэтому я бы взял ТМ (2,5)», — сказал Казаков.

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