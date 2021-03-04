«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Челси».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.97.



«Полгода назад была голевая феерия: восемь голов. Матч получился результативным. Но если смотреть статистику, то только три из десяти последних встреч получились верховыми. Хотя обе команды, как правило, забивали. Противоречивые факты.



«Ливерпуль» сейчас не тот. «Челси» еще ни разу не проигрывал, но перешел на ничейную серию при Тухеле. Последний раз синие выдали нули с «Манчестер Юнайтед». Мы это видели. Игра тактическая, сухая.



Становится понятно, что при Тухеле до конца сезона команда будет показывать что-то особенное в плане результативности. Это и понятно: перестройка, задача подняться как можно выше в Англии и забраться как можно дальше в Лиге чемпионов.



Глядя на то, как играют и те, и другие. Вспоминая недавнее поражение «Ливерпуля» от «Шеффилда», предлагаю поставить на ТМ (2,5). Здесь хороший коэффициент – около двух. Мне кажется, это наиболее разумная ставка в предстоящей встрече», — сказал Казаков.