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«Авангард» – «Автомобилист»: прогноз Владимира Плющева на матч плей-офф Кубка Гагарина

«Авангард» – «Автомобилист»: прогноз Владимира Плющева на матч плей-офф Кубка Гагарина
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Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Авангард» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 1,62.

«Авангард» довольно легко в первой игре переиграл «Автомобилист». 3:0, счёт говорит сам за себя. Клуб из Екатеринбурга продолжает лихорадить, как говорится, «то взлёт, то падение». Хозяева имели большое игровое преимущество, создали много моментов и в начале третьего периода сняли все вопросы о победителе.

Я бы отметил отменную игру «Авангарда» в численном большинстве. Команда четыре раза играла в большинстве, и два удаления были использованы. Финский защитник Оливер Каски забросил уже в 14-й раз в сезоне. Наибольший вклад в победу внесла, кстати, именно пятёрка, где играет финн. Толчинский отметился двумя очками, а по баллу за результативность записали на свой счёт Емелин, Зернов и Ковальчук. Рад за «сухарь» вратаря Игоря Бобкова, которого хорошо знаю по совместной работе в молодёжной и юниорской сборных России. Сценарий второй игры серии примерно будет таким же», — сказал Плющев.

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В первой игре омичи дважды реализовали лишнего и не пропустили. Уральцам нужно добавлять.
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