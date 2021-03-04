Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

СКА — «Динамо» Минск: прогноз Павла Лысенкова на встречу плей-офф КХЛ

СКА — «Динамо» Минск: прогноз Павла Лысенкова на встречу плей-офф КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют СКА и минское «Динамо».

Ставка: СКА забросит минимум 4 шайбы за 2.04.

«Мне понравилось, как минчане сыграли в первой встрече.

Они превзошли СКА по броскам в створ ворот (25-22). Они сделали больше силовых приемов (34-20). Они открыли счет, когда на пятой минуте отличился Павел Варфоломеев. И до 27-й минуты СКА проигрывал.

Минчане чаще блокировали броски (18-9). Они провели две классные контратаки и забили два гола. В конце концов, они выиграли 58% вбрасываний.

Что подвело «Динамо»? Гости хватали гораздо больше удалений (14-4 по штрафным минутам). В итоге СКА реализовал одно удаление, повел в счете и переломил ход матча.

Я бы во втором матче серии взял кэф 2,04 на то, что СКА пробьет индивидуальный тотал в 3,5 шайбы в основное время. То есть Питер забьет четыре или более гола. Так думаю потому, что СКА обязан делать выводы из слабой первой игры. Хозяева ломанутся в атаку с первых же минут, чтобы забить парочку голов и сразу решить исход поединка», — сказал Лысенков.

СКА — «Динамо» Минск. Прогноз: Брагину рано радоваться, клуб из Беларуси не отстанет
В первом поединке серии «Динамо» смотрелось здорово и вполне могло зацепиться.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021