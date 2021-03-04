СКА — «Динамо» Минск: прогноз Павла Лысенкова на встречу плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют СКА и минское «Динамо».
Ставка: СКА забросит минимум 4 шайбы за 2.04.
«Мне понравилось, как минчане сыграли в первой встрече.
Они превзошли СКА по броскам в створ ворот (25-22). Они сделали больше силовых приемов (34-20). Они открыли счет, когда на пятой минуте отличился Павел Варфоломеев. И до 27-й минуты СКА проигрывал.
Минчане чаще блокировали броски (18-9). Они провели две классные контратаки и забили два гола. В конце концов, они выиграли 58% вбрасываний.
Что подвело «Динамо»? Гости хватали гораздо больше удалений (14-4 по штрафным минутам). В итоге СКА реализовал одно удаление, повел в счете и переломил ход матча.
Я бы во втором матче серии взял кэф 2,04 на то, что СКА пробьет индивидуальный тотал в 3,5 шайбы в основное время. То есть Питер забьет четыре или более гола. Так думаю потому, что СКА обязан делать выводы из слабой первой игры. Хозяева ломанутся в атаку с первых же минут, чтобы забить парочку голов и сразу решить исход поединка», — сказал Лысенков.
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