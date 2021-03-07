«Фиорентина» — «Парма»: прогноз Евгения Кузьмича на матч чемпионата Италии 07.03.2021

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч 26-го тура Серии А «Фиорентина» — «Парма».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.89.

«Оба клуба имеют проблемы с игроками линии атаки. У «фиалок» не сыграет Франк Рибери, который будет отбывать дисквалификацию, а также травмированные — Джиакомо Бонавентуру и Кристиан Куаме. Гаетано Кастровилли находится под вопросом участия в матче, после полученной травмы в последней игре.



У «Пармы» вряд ли на поле появится Жирвиньо, имеющий конфликт с тренером и даже не вызывающийся на последние матчи. Андреас Корнелиус получил травму в матче против «Интера». Роберто Инглесе не играл долгое время и вряд ли готов сыграть больше тайма.



Все эти игроки «делают погоду» в атаке своих команд, плюс ответственность матча, который для обоих клубов важен в разрезе сохранения прописки в Серии А. Считаю, что эти факторы не должны дать матчу быть результативным».