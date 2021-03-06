ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России 06.03.2021

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» в 21-м туре чемпионата России. Встреча состоится 6 марта в Москве.



Ставка: победа ЦСКА за 1.74, тотал матча меньше 2.5 гола за 1.90, точный счёт 2:0 в пользу ЦСКА за 7.50.



«После поражения в дерби от «Локомотива» у ЦСКА больше нет права на ошибку. «Зенит» оторвался ещё сильнее, а это значит, что сейчас очки терять нельзя, тем более на своем поле. У «Ахмата», который не отступит от привычной силовой манеры, есть кадровые потери. Хозяев ждет непростое испытание, но они всё же добьются своего. Думаю, большого количества голов мы тут не увидим, но ЦСКА окажется сильнее».