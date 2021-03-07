«Атлетико» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч 26-го тура чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Реал Мадрид».
Ставка: тотал больше 1 гола во втором тайме за 1.68.
«Конечно же, команду Симеоне будет устраивать ничья, а «Реалу» нужна только победа. Это будет обуславливать события на поле, поэтому я будут ждать здесь голов. Каким бы не был счет, но в концовке нужно будет играть ва-банк.
Если будет ничья, то «Реал» будет нестись вперед, чтобы забить, а если счет будет в пользу мадридского «Реала», то тогда «Атлетико» пойдет ва-банк, что увеличивает вероятность гола в любые ворота.
Между тем тренды нам говорят об обратном. Они говорят о том, что голов в мадридских дерби бывает очень мало. Если быть точным, то в последних четырех очных матчах было забито всего три мяча, правда, все три забил мадридский «Реал», однако один гол был автоголом вратаря «Атлетико» Яна Облака. В последнее время Ян Облак пропускает гораздо чаще, чем забивает. «Атлетико», который в чемпионате пропустил меньше всех, с февраля пропускает много, что и дает мне основание верить в то, что тут будут голы.
Кроме того, в строй вернется Карим Бензема, что сразу же увеличивает вероятность голов вкупе с тем, что оборона «Атлетико» не такая надежная, как была до этого. Самое главное, что и у «Атлетико» есть великолепная атака: Жоао Феликс, Луис Суарес. Все это дает основание верить в голы. Сначала я думал здесь поставить на тотал больше 2 голов. Но потом подумал, что в первом тайме игра может быть аккуратной, а вот во втором тайме уже точно кто-то пойдет ва-банк. Вот тут и подумал, что лучше поставить на тотал больше 1 за коэффициент 1.68. Второй тайм — это именно тот игровой отрезок, когда я жду мячей».
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