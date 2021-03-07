«Спартак» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.71.

«При всем моем уважении к красно-белым, я не могу прогнозировать их победу, потому что знаю, какая многоэтажная подготовительная система стоит за армейцами, а какая – за «Спартаком», и представляю, какие деньги стоят за клубами. Это в НХЛ Кубок Стенли через раз берут команды, выходящие в плей-офф с седьмого-восьмого места, у нас такие штуки не проходят и не будут проходить, пока бюджеты первой и восьмой команды конференции что на Западе, что на Востоке не будут различаться в разы, а то и на порядок. Понятно, что в хоккей играют не деньги, но именно деньги определяют, кто играет за ту или иную команду.



«Спартак» может играть на разрыв аорты, может вообще разрываться надвое и какое-то время подтягиваться до уровня ЦСКА. Но этот процесс не может быть долгим, да еще и победным. Поэтому мой прогноз прост и безыскусен: рабочая победа ЦСКА, которая на этот раз будет числиться гостевой, с минимальным преимуществом и в низовом матче, как и должно быть в плей-офф».