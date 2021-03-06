«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии 6 марта

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 26-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» – «Лацио».
Ставка: победа «Ювентуса» за 1.91.
«Ювентус» или «Лацио»? Вопрос довольно сложный. Но кажется, что подопечные Андреа Пирло сейчас находятся в лучшей форме. Во-первых, в Серии А ситуация улучшается, и для продолжения восхождения необходимо обязательно обыгрывать римлян. Во-вторых, постепенно возвращаются травмированные — уже выходил Мората, на подходе Дибала.
Что касается «Лацио», то вроде бы и с результатами все неплохо. И при этом это претендент только на четвертое место, а почему в этом сезоне именно так, было понятно после предыдущего матча с «Болоньей». Поражение со счетом 0:2 и практически полное отсутствие ударов по воротам соперника. То есть «Лацио» идет достаточно высоко, но такие провалы периодически бывают, да и игровой крепости не наблюдается. Думаю, в этом «Юве» оппонента превосходит. Потому поставлю на чистую победу туринцев.
Таким образом, мой прогноз на этот матч — чистая победа «Ювентуса».
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