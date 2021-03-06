Ян — Стерлинг: беспроигрышное пари 1000 рублей к бою UFC 259!
Рано утром по московскому времени 7 марта Петр Ян проведет свою первую защиту титула на турнире UFC 259. Соперник — американец ямайского происхождения Алджэмейн Стерлинг. Начало — не ранее 7:20 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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