Блахович — Адесанья: прогноз Александра Емельяненко на бой 07.03.2021

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал ставку на поединок Ян Блахович — Исраэль Адесанья.



Ставка: победа Блаховича за 2.96.

«Нас ждет отличный вечер смешанных единоборств, много красивых поединков и громких вывесок. Одним из таких, я думаю, должен стать бой Блаховича и Адесаньи.



Поляк своим трудом и упорством доказал, что даже в таком возрасте можно претендовать на титул. Когда он побил Рейеса, я сразу понял, что он и с Исраэлем может разобраться, находясь в такой форме. Нигериец, по-моему, иногда смотрит на соперников свысока, и это не должно сойти ему с рук.



Ян классно смотрится в стойке, действует очень рассудительно, не подставляется под мощные удары. Адесанья здесь, скорее всего, будет работать на судей и надеяться на набранные очки. Поэтому поляку действовать нужно уверенно, постоянно давить и давить, только так он может выиграть. В общем, провести этот бой так же, как и встречу с Рейесом.



Думаю, Блахович реально может доставить огромные проблемы нигерийцу и разочаровать его фанатов. Мой прогноз — победа Блаховича».