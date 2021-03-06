Блахович — Адесанья: прогноз Александра Емельяненко на бой 07.03.2021

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал ставку на поединок Ян Блахович — Исраэль Адесанья.
Ставка: победа Блаховича за 2.96.
«Нас ждет отличный вечер смешанных единоборств, много красивых поединков и громких вывесок. Одним из таких, я думаю, должен стать бой Блаховича и Адесаньи.
Поляк своим трудом и упорством доказал, что даже в таком возрасте можно претендовать на титул. Когда он побил Рейеса, я сразу понял, что он и с Исраэлем может разобраться, находясь в такой форме. Нигериец, по-моему, иногда смотрит на соперников свысока, и это не должно сойти ему с рук.
Ян классно смотрится в стойке, действует очень рассудительно, не подставляется под мощные удары. Адесанья здесь, скорее всего, будет работать на судей и надеяться на набранные очки. Поэтому поляку действовать нужно уверенно, постоянно давить и давить, только так он может выиграть. В общем, провести этот бой так же, как и встречу с Рейесом.
Думаю, Блахович реально может доставить огромные проблемы нигерийцу и разочаровать его фанатов. Мой прогноз — победа Блаховича».
- 6 марта 2021
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