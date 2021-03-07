ЦСКА — «Ахмат»: обзор матча 6 марта, как сыграли, кто победил, авторы голов
ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:0 и сократил отставание от «Зенита» до двух очков. Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
На 38-й минуте встречи нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон успешно реализовал пенальти. Этот гол стал для форварда первым в составе московской команды. На 52-й минуте полузащитник «армейцев» Никола Влашич воспользовался передачей Рондона и установил окончательный счёт.
Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.76: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1760 рублей. Успех «Ахмата» оценивался в 4.85. Ставки на ничью принимались за 4.00.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.00, «обе забьют — нет» — за 2.05, пенальти — за 2.60.
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