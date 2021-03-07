«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Тоттенхэма» всухую за 2.37.

«Жозе Моуринью наладил дела и впервые с ноября 2 матча подряд выиграл. Думаю, что есть все предпосылки к тому, что 3 очка придут и в этой игре.



Здесь важна не только форма хозяев, но и то, что происходит с «Кристал Пэлас». Команда крайне мало забивает в последних матчах. Всего лишь в одной игре из 5 коллектив смог поразить ворота оппонента. Все остальное выглядело тяжело и уныло.



К тому же тут есть историческая закономерность: у себя дома «Тоттенхэм» в 4 матчах подряд обыгрывает этого соперника всухую.



Думаю, что с учетом всех этих факторов можно попробовать взять П1 всухую».