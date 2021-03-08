«Барыс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на четвёртый матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Барыс» — «Металлург» Мг.
Ставка: победа «Барыса» в матче за 2.13.
«Магнитка» вполне ожидаемо вышла в серии вперёд. А теперь столь же ожидаемо «Барыс» должен сравнять счёт. Почему так?
Когда встречаются две в целом равные и стилистически похожие команды, большую роль начинают играть заботы общечеловеческой психологии. В спорте, особенно профессиональном, они имеют свои нюансы, но в целом подчиняются основополагающим принципам. Скажем, игроки выигравшей команды в следующем матче с тем же самым соперником не могут чуть-чуть не расслабиться. А игроки проигравшей накануне команды, наоборот, чуть-чуть завестись. И пусть это будет совсем незаметно, но две такие незаметности, наложенные друг друга именно в матче равных соперников, вполне могут дать результат, противоположный предыдущему.
И мы, и «Магнитка» ждали от «Барыса» самой мощной игры именно в третьем матче серии, при первой в этом сезоне встрече со своими болельщиками. В какой-то мере так оно и получилось, и казахстанцы выжали в этом матче из себя если не всё, то очень многое. Но даже этого многого для победы не хватило. Теперь «Магнитка» почувствовала, что может одолеть даже прыгающий выше головы «Барыс», и это ощущение должно расслабить команду. Чуть-чуть, совсем незаметно, в головах игроков, и даже не всех. Но в матче равных соперников этого может хватить.
Именно поэтому в четвёртом матче ставлю на то, что «Барыс» сравняет счёт в серии. В очень тяжёлом матче, с минимальным преимуществом и почти наверняка вновь небольшом количестве заброшенных шайб», — сказал Лебедев.
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