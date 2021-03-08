«Рубин» — «Зенит»: прогноз Дмитрия Симонова на игру РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Зенит».



Ставка: «Зенит» не проиграет и обе забьют за 2.13.



«Леонид Слуцкий в матче против «Зенита» остался без ключевых футболистов — Шатова, Бегича и Абильгора. На мой взгляд, это слишком серьёзные потери с точки зрения построения игры для «Рубина», чья обойма не столь обширна. Да, в строю два ключевых футболиста группы атаки — Деспотович, забивший два гола «Спартаку» неделю назад, и Хвича, который весь сезон разрывает лигу. Но для поединка с «Зенитом», которому очень нужны очки для комфортного пребывания на вершине, этого будет недостаточно. Полагаю, хозяева смогут поразить ворота гостей, но этого окажется недостаточно. Петербуржцы наберут очки и с большой вероятностью победят. Очевидно, что сине-бело-голубые будут набирать форму, особенно это касается футболистов, которые недавно были травмированы или болели.



В этом сезоне Слуцкий уже выиграл у «Зенита», на выезде. Но вряд ли подвиг удастся повторить. Отмечу, что «Рубин» в последний раз побеждал петербуржцев в Казани в 2013 году (шесть матчей кряду без домашних побед)», — сказал Симонов.

«Рубин» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба рвутся к титулу. Слуцкий им не помешает В шести последних домашних матчах с «Зенитом» казанцам удалось взять очки лишь один раз.