«Рубин» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба рвутся к титулу. Слуцкий им не помешает

В шести последних домашних матчах с «Зенитом» казанцам удалось взять очки лишь один раз.

8 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех хозяев оценён экспертами в 5.00. А ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Зенит» 8 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит» (08.03.2021)

Одним из главных матчей 21-го тура Российской Премьер-Лиги станет противостояние «Рубина» и «Зенита». Питерский клуб, пусть и возглавляет турнирную таблицу чемпионата, но чувствует себя не слишком комфортно. «Рубин», в свою очередь, закрепился в серединке и имеет шансы даже на попадание в зону еврокубков.

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Действительно, плотность в турнирной таблице РПЛ так велика, что «Рубин», располагаясь на девятой строчке, всего на четыре очка отстает от идущего четвёртым «Спартака». Учитывая, что до зоны вылета далековато (13 очков), подопечные Леонида Слуцкого могут полноценно сконцентрироваться на борьбе за самые высокие места.

Из Кубка России казанцы вылетели ещё осенью, отвлекаться на другие турниры не придётся. Кадровых проблем, правда, достаточно. Но на данный момент шансы у клуба из Татарстана сохраняются более чем реальные.

У «Зенита» 42 очка, что на два пункта больше, нежели у идущего вторым ЦСКА. Есть у питерской команды и игра в запасе, однако при любых раскладах им нужны только победы, особенно в контексте недавней обиднейшей ничьи с «Ростовом» (2:2). Тогда пропустили второй мяч в концовке, да ещё и в большинстве.

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«Рубин» умеет удивлять фаворитов, что в очередной раз продемонстрировал в минувшие выходные, когда в выездном матче сумел со счётом 2:0 обыграть «Спартак». Преподнесла сенсацию команда Слуцкого и в первом круге против «Зенита». Тогда казанцы нанесли питерцам поражение со счётом 2:1 на «Газпром-Арене».

Безусловно, на домашнем стадионе «Рубин» будет чувствовать достаточно уверенно, однако и «Зенит» подойдёт к игре с мыслями о реванше. Учитывая, что Слуцкий не сможет рассчитывать в предстоящем матче на Олега Шатова и Оливера Абильдгора, атакующий потенциал казанской команды несколько просядет, а значит и сопернику будет проще.



Помимо мести за поражение в первом круге «Зенит» имеет дополнительную мотивацию. Если на прошлых выходных команда упустила победу над «Ростовом», то ещё семью днями ранее сенсационно вылетела из Кубка России (1:2 от тульского «Арсенала»). Учитывая вылет из еврокубков, у Сергея Семака остался лишь одна возможность добыть трофей — выиграть чемпионат России. Исходя из этого, все силы будут брошены на этот турнир.

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В целом же «Рубин» крайне неудачно играет с «Зенитом» на собственном стадионе — из шести последних матчей лишь один завершился вничью, тогда как в остальных пяти побеждала команда из Санкт-Петербурга. Продлить приятную серию в такой непростой момент чемпионата для «Зенита» стало бы очень важным шагом к чемпионству. Не будем мудрить, П2 за 1.71 смотрится хорошо.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» 8 марта 2021 года

«Зенит» явно не захочет прерывать свою серию без поражений в РПЛ, которая насчитывает уже восемь матчей (пять побед и три ничьи). Даже в том случае, если команде не удастся забить быстрый гол или же она вовсе пропустит первой, атакующая мощь питерцев позволит не только отыграться, но и выйти вперёд. Очередные три очка Семак и его команда не отдадут.



Прогноз: победа «Зенита» за 1.71.