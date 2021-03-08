«Челси» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Челси» — «Эвертон».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.99.



«Важная битва с учетом положения в турнирной таблице: команды будут биться за Лигу чемпионов. Поэтому тут очень важно получить результат.



Но стоит обратить внимание на то, что команды низовые в последнее время. 6 результатов «Челси» подряд с учетом кубковой игры и с учетом ЛЧ – это низы (хотя большинство из них победные низы). У «Эвертона» на счету сейчас 3 низовых результата, и все 3 удачные.



Думаю, что здесь будет очень важно не проиграть. Риска в действиях тех и других я вижу крайне мало. Но с учетом того, что это домашняя игра «Челси», а у «Эвертона» в запасе есть еще один матч, думаю, что хозяева рискнут.



Мне кажется, это может произойти во втором тайме, когда команды чуть-чуть устанут. Поэтому ставлю на второй тайм как самый результативный», — сказал Казанский.

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