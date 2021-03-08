«Арсенал» — «Локомотив»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча, какой канал покажет
8 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России «Арсенал» Тула — «Локомотив». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Локомотив» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.48. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Арсенал» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.26, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.
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