«Боруссия» Д — «Севилья»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов 9 марта

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Севилья».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.81.



«Травма Холланда оказалась несерьезной, а значит, жизнь «Севильи» в Дортмунде легкой уж точно не будет.



Андалусийцев так выбило из колеи домашнее поражение от черно-желтых, что последствия от него ощущаются до сих пор. «Севилья» и в чемпионате проиграла «Барсе», и упустила преимущество над ней в два мяча в Кубке… А субботнее поражение от «Эльче» поставило четвертое лигочемпионское место южан под сомнение.



В общем, испанцам здесь будет нечего терять, забивать нужно минимум дважды, а значит, если и не до перерыва, то точно после игра должна приобрести открытый характер.



«Боруссии» такой футбол может оказаться на руку. Что еще нужно Холланду как не большие пространства для того, чтобы демонстрировать свои лучшие качества.



Так что по идее игра здесь должна получиться интересной и наверняка примерно такой же результативной, как и первая», — сказал Петросьян.

«Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз: благодаря таким матчам мы и любим Лигу чемпионов! После поражения от дортмундцев на своём поле «Севилья» проиграла три матча подряд.