«Лидс» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч 28-го тура АПЛ 13.03.2021

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Челси».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Челси» за 1.76.

«Лидс» победил лишь в одном из последних четырёх матчей, остальные проиграл, причём всухую. При этом от своей игры белые не отказываются, даже в проигранных матчах много атакуют и бьют по воротам от души. 49 ударов в трёх играх и ни одного забитого мяча – так, конечно, может только «Лидс».



Думаю, и с «Челси» команда Бьелсы попробует сыграть в своём стиле и сбить соперника с толку своим напором. Синим, в свою очередь, как и в игре первого круга, будет комфортно атаковать против «Лидса». Тогда синие забили трижды, а могли в два раза больше.



У «Челси» на носу матч с «Атлетико», но думаю, что команда всё равно сделает всё, чтобы взять три очка в субботу. Всё-таки попадание в четвёрку — задача не менее важная. К тому же стиль игры соперника вроде «Лидса» — отличная возможность для атакующих игроков «Челси» приблизиться к должному уровню».