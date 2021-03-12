«Леванте» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры
Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Леванте» — «Валенсия».
Ставка: «Леванте» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.78.
«В валенсийском дерби явным фаворитом выглядит «Леванте». «Лягушки» идут выше «Валенсии» в турнирной таблице, забили больше соседей, пропустили меньше «Валенсии». А кроме того, у «Валенсии» дисквалифицированы сразу четверо футболистов – Гайа, Солер, Рачич и Макси Гомес. Плюс ещё и травмированы Пиччини и Черышев (никогда такого не было, и вот снова).
Обе команды достаточно верховые, так что поставлю тут на то, что «Леванте» не проиграет при тотале больше 1,5 гола. Этот тотал неизменно пробивался в семи последних валенсийских дерби», — сказал Вишневский.
Рекомендуем вам
- 12 марта 2021
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
08:15
-
07:45
-
07:12
- 11 марта 2021
-
22:52
-
22:00
-
20:55
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам