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«Леванте» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

«Леванте» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Леванте» — «Валенсия».

Ставка: «Леванте» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.78.

«В валенсийском дерби явным фаворитом выглядит «Леванте». «Лягушки» идут выше «Валенсии» в турнирной таблице, забили больше соседей, пропустили меньше «Валенсии». А кроме того, у «Валенсии» дисквалифицированы сразу четверо футболистов – Гайа, Солер, Рачич и Макси Гомес. Плюс ещё и травмированы Пиччини и Черышев (никогда такого не было, и вот снова).

Обе команды достаточно верховые, так что поставлю тут на то, что «Леванте» не проиграет при тотале больше 1,5 гола. Этот тотал неизменно пробивался в семи последних валенсийских дерби», — сказал Вишневский.

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