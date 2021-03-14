«МЮ» — «Вест Хэм»: ставка Дениса Казанского с коэффициентом 13.0 на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».



Ставка: гол Фреда за 13.0.

«После лигоевропейских страданий «Манчестер Юнайтед» играет в Англии. Я не оговорился о страданиях, потому что мучались подопечные Сульшера в матче с «Миланом». Очень им не хотелось играть в футбол. Здесь же совсем другое дело. Тут «Вест Хэм», который надо побеждать.



«Вест Хэм» сейчас очень хорош. Всего лишь два поражения в этом году. Есть несколько сухих результатов в последних пяти матчах. В пяти из последних восьми сражений круто играет защита, там сплошные низы. «Манчестер» также играет низы. Если мы посмотрим и проанализируем, то в последних пяти матчах АПЛ у них всего 4 мяча. Это очень мало.



Очень кстати для «МЮ», что Джесси Лингард не сможет играть по соглашению аренды. Он сейчас очень хорош. Очень некстати для «Манчестер Юнайтед», что не будут играть Кавани, Рэшфорд, Марсьяль, Погба, Ван де Бек и другие. Все опять ложится на Бруно. В этой ситуации, я думаю, что у Диалло будет шанс. Он круто сыграл 45 минут против «Милана» и забил шедевральный гол.



Но, я бы хотел психануть и поставить на гол Фреда. Он ещё не забивал в этом чемпионате. Но каждый раз он близок. В каждом матче у него есть шансы. Он подключается к стандартам, ждёт мячи у штрафной, порой бьёт издали. В этой игре у него может быть лицензия на атаку, потому как матч с «Миланом» он завершал на позиции «десятки», куда его поставил Сульшер.



С Бруно Фернандешем вряд ли так получится сыграть, но кто знает, какое будет построение у «МЮ» в связи с такими потерями. Мне кажется, что в этой ситуации Фред может стать секретным оружием. Команды низовые, у бразильца может быть шанс с дальней дистанции».