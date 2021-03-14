«Севилья» — «Бетис»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании 14.03.2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» — «Бетис» в 27-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.23.

«Севильское дерби — это всегда очень жарко и больно. Тут люди не жалеют себя, много фолов, в том числе и очень грубых, даже жёстких. Но сейчас всё-таки атмосфера будет иной. Болельщиков будет не хватать, к сожалению.



Тем не менее «Бетис» в последнее время играет так весело, ярко, что может спровоцировать «Севилью» на обмен ударами. «Бетис» в себе уверен, отличные результаты. Исполнители есть прекрасные, тот же Фекир.



О «Севилье» часто говорят как о низовой команде. Но мало голов в матчах команды Лопетеги, когда соперник слишком закрыт. Здесь же «Бетис» не будет отходить от своей манеры, будет играть от себя.



Поэтому рискну поставить на «тотал больше 2.5 мяча».