«Севилья» — «Бетис»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании 14.03.2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» — «Бетис» в 27-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.23.
«Севильское дерби — это всегда очень жарко и больно. Тут люди не жалеют себя, много фолов, в том числе и очень грубых, даже жёстких. Но сейчас всё-таки атмосфера будет иной. Болельщиков будет не хватать, к сожалению.
Тем не менее «Бетис» в последнее время играет так весело, ярко, что может спровоцировать «Севилью» на обмен ударами. «Бетис» в себе уверен, отличные результаты. Исполнители есть прекрасные, тот же Фекир.
О «Севилье» часто говорят как о низовой команде. Но мало голов в матчах команды Лопетеги, когда соперник слишком закрыт. Здесь же «Бетис» не будет отходить от своей манеры, будет играть от себя.
Поэтому рискну поставить на «тотал больше 2.5 мяча».
- 14 марта 2021
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:21
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30