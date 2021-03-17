«Челси» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Атлетико». Это ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: ТМ 2 за 2.12.
«Думаю, манера этого противостояния не изменится и в ответной встрече. На этот раз, кстати, сыграют в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», пусть и без болельщиков. Не думаю, что исход здесь уже решён. Всё может изменить один забитый мяч. «Челси», конечно, обладает очень качественной обороной, забить ему тяжело. Но у «Атлетико» есть персоналии, способные решать эпизоды. Речь в первую очередь о Суаресе.
Что касается «Челси», то у него есть проблемы с составом. Маунт и Жоржиньо не сыграют из-за дисквалификации. Важные игроки для нынешнего «Челси», особенно Маунт.
От этой встречи жду серьёзной борьбы, плотной игры с большим количеством нарушений, карточек. А вот с голами, на мой взгляд, снова всё будет не очень. «Челси» устраивает счёт, команда рисковать не станет. «Атлетико» же не очень любит в подобных матчах играть от себя. Думаю, он будет выжидать. Возможно, получится дождаться ошибки «Челси». В любом случае не ожидаю большого количества голов. Исход может быть любым — и победа «Челси», и «Атлетико», и ничья. Но ставил бы я на «тотал меньше 2 мяча», — сказал Титов.
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