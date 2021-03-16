«Челси» — «Атлетико». Прогноз: лондонцы выкинут Луиса Суареса и Симеоне из Лиги чемпионов

17 марта состоится ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.77. Успех гостей оценён экспертами в 2.98. А ставки на ничью принимаются за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» 17 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.10.

Анализ и прогноз ответного матча Лиги чемпионов «Челси» Лондон — «Атлетико» Мадрид (17.03.2021)

Одним из самых напряжённых ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов станет встреча «Челси» и «Атлетико». Команды предпочитают игру от обороны, что и продемонстрировали в первом поединке, в котором лондонский гранд одержал минимальную победу на выезде — 1:0.

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Результат оказался вполне справедливым, атака АТМД плотно увязла в оборонительных построениях синих. Создание хоть сколько-нибудь опасных моментов давалось с колоссальным трудом. Впрочем, времени на проведение работы над ошибками имелось достаточно.



Теперь подопечные Диего Симеоне должны сделать всё ради выхода в четвертьфинал. Победа на «Стэмфорд Бридж» не видится чем-то сверхъестественным, в удачный день мадридцы способны на многое. Однако Томас Тухель и его показатели в «Челси» категорически против такого развития событий.



Начать нужно с того, что Тухель ещё не проигрывал у руля лондонцев — в 12 стартовых матчах под его руководством одержано восемь побед при четырёх мирных исходах. Что до показателей на домашнем стадионе, тут всё ещё круче — три победы в пяти случаях, при этом ни единого пропущенного мяча. Сохранить ворота в неприкосновенности — именно такая задача является ключевой и в этот раз.

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Игровой спад мадридцев начался ещё до первого матча с «Челси». Они дважды не сумели обыграть «Леванте» в Ла Лиге — 1:1 и 0:2. Потом было поражение от лондонцев, победы над «Вильярреалом» и «Атлетиком» из Бильбао и два ничейных результата — с «Реалом» и «Хетафе». В итоге подопечные Симеоне имеют всего две победы в семи последних матчах.



Порадовать болельщиков большим количеством голов «матрасники» тоже пока не могут — шесть забитых в семи последних играх. С учётом столь скромной результативности трудно представить, за счёт чего они планируют забивать гол, а то и два в ворота «Челси». Синие после смены тренера добились внушительных успехов в умении ограничивать противников.



Не будет проблем с выбором состава у Симеоне и в ближайшем матче — в его распоряжении ю абсолютно все игроки, заявленные на Лигу чемпионов. У «Челси» же проблем куда больше — как минимум из-за перебора жёлтых карточек не смогут сыграть Мэйсон Маунт и Жоржиньо. Травмированы и игроки других линий — Тэмми Абрахам и Тьягу Силва. Впрочем, глубина состава лондонского клуба очень велика и каждого из вышеупомянутых исполнителей заменить вполне реально.

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Безусловно, Диего Симеоне является многоопытным специалистом, особенно когда речь идёт о Лиге чемпионов. Но и проблемы у «Атлетико» слишком очевидны, причём эти самые проблемы наметились в атаке — той самой линии, которая должна практически идеально сыграть в Лондоне. Перед аргентинским тренером стоит очень и очень тяжёлая задача.



На наш взгляд, лондонцы засушат игру и не дадут атаке АТМД развернуться. Испанцам нужно забивать любой ценой, но Томас Тухель своё дело знает. Ждем синих в четвертьфинале.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» 17 марта 2021 года

Проблемы с составом не должны повлиять на игру «Челси» в обороне. Команда Томаса Тухеля обязана справляться с поставленной задачей — не пропустить более одного мяча от кризисного «Атлетико». В отсутствие Силвы на позиции центрального защитника начал неплохо действовать Кристенсен, а отсутствие Абрахама уже давно не является проблемой. Кажется, именно Томас Тухель выйдет победителем из предстоящей схватки.



Ставка: «Атлетико» не забьёт за 2.58.