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Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед жеребьевкой 1/4 финала

Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед жеребьевкой 1/4 финала
Ставки / Прогнозы 0
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Вчера завершилась стадия 1/8 финала Лиги чемпионов. 19 марта в Швейцарии состоится жеребьевка следующего раунда турнира. Эксперты оценили шансы команд выиграть почетный трофей.

По оценке аналитиков, больше всего шансов победить — у «Манчестер Сити», сделать ставку на команду Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 3.10. В числе главных претендентов на победу также «Бавария» (4.10) и «ПСЖ» (6.60).

Шансы «Ливерпуля», который выбыл из борьбы за чемпионство в Англии и может сосредоточиться на Лиге чемпионов, букмекеры оценили коэффициентом 8.20. За 9.00 можно поставить на победу «Челси», а на мадридский «Реал» ставки принимают с коэффициентом 12.00. Вероятность чемпионства дортмундской «Боруссии» эксперты оценили коэффициентом 17.00.

Меньше всего шансов победить у «Порту», так считают букмекеры. На португальский клуб принимают ставки с коэффициентом 33.00.

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