«Арсенал» — «Олимпиакос»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Арсенал» — «Олимпиакос».



Ставка: победа «Арсенала» и минимум 3 мяча в матче за 1.92.



«Команды очень часто играют между собой в разных соревнованиях. Сначала в Лиге чемпионов, теперь в Лиге Европы.



Любопытно, что ОЗ – традиционная история для них. Если мы возьмем выступления «Олимпиакоса», то эта ставка играет в 9 из последних 10 матчей. У «Арсенала» – в 7 из 8. И давайте вспомним, как они сыграли между собой на прошлой неделе: 1:3 греки дома проиграли.



Я не вижу причин, по которым «Олимпиакос» пройдет в следующий раунд. Поэтому я думаю, что здесь тоже можно ждать победы «Арсенала» через верх. Если обе забивают, то «Арсеналу» нужно больше одного мяча для победы», — сказал Казанский.