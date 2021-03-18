«Арсенал» — «Олимпиакос»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Арсенал» — «Олимпиакос».
Ставка: победа «Арсенала» и минимум 3 мяча в матче за 1.92.
«Команды очень часто играют между собой в разных соревнованиях. Сначала в Лиге чемпионов, теперь в Лиге Европы.
Любопытно, что ОЗ – традиционная история для них. Если мы возьмем выступления «Олимпиакоса», то эта ставка играет в 9 из последних 10 матчей. У «Арсенала» – в 7 из 8. И давайте вспомним, как они сыграли между собой на прошлой неделе: 1:3 греки дома проиграли.
Я не вижу причин, по которым «Олимпиакос» пройдет в следующий раунд. Поэтому я думаю, что здесь тоже можно ждать победы «Арсенала» через верх. Если обе забивают, то «Арсеналу» нужно больше одного мяча для победы», — сказал Казанский.
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