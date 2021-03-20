«Кёльн» — «Боруссия» Д: прогноз Дмитрия Симонова на матч 26-го тура Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Кёльн» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 2.86.

«Сразу скажу, что я не сомневаюсь в победе дортмундцев, потому что «Кёльн» находится в ужасном состоянии – в последних пяти турах у команды четыре поражения и одна ничья. «Боруссия» в последних пяти турах одержала четыре сухие победы и уступила «Баварии» в Мюнхене в достаточно равной игре 2:4. В отличной форме вся команда у «Боруссии», в великолепной форме Холанд, который сейчас — это половина «Боруссии». Надо признать, что не только в атаке, но и в обороне у дортмундцев практически нет проблем.



Тем не менее я выберу ставку с более высоким коэффициентом, чем просто на победу «Боруссии». Она рискованная, но коэффициент себя оправдывает – победа «Боруссии» и обе забьют. Коэффициент на такую ставку составляет 2.86. Я считаю, что это просто замечательное предложение, надо рисковать.



Дело в том, что у «Кёльна» дела совсем плохи – это команда сейчас находится не в зоне вылета, но в Германии сейчас сразу несколько клубов имеют 21 и 22 очка, которые борются за выживание. Одна ничья или победа способны подбросить команду вверх, а поражение, наоборот, сильно ухудшает шансы. Нельзя исключать того, что по итогам тура «Кёльн» может свалиться в зону вылета, поэтому ему очень нужны очки. Я практически не сомневаюсь, что «козлы» упрутся и дадут «Боруссии» бой. Именно с этим связано моё предположение, что хозяевам всё-таки удастся забить хотя бы один мяч. При этом эти усилия окажутся тщетными, потому что у «Боруссии» свои задачи – она борется за место в Лиге чемпионов. Она набрала прекрасный ход, у неё отличное настроение, после того как выбила в 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилью», поэтому, даже пропустив, гости увезут из Кёльна три очка».