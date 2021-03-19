Эксперты назвали фаворита Лиги Европы перед 1/4 финала

Вчера завершилась 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня пройдёт жеребьевка четвертьфиналов. Пока же букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.



По оценке аналитиков, главный фаворит — «Манчестер Юнайтед». Команда Уле-Гуннара Сульшера прошла «Милан» в 1/8 финала, поставить на манкунианцев можно за 2.75.



Шансы «Арсенала» букмекеры оценили коэффициентом 4.30. На «Аякс» можно сделать ставку за 5.90. Кроме того, высоко оцениваются шансы «Вильярреала» (6.50) и «Ромы» (6.95).



Меньше всего шансов победить в Лиге Европы, по оценке букмекеров, у «Гранады» (15.00), «Славии» (26.00) и загребского «Динамо» (34.00). Отметим, что хорватский клуб выбил из борьбы «Тоттенхэм». После поражения 0:2 на выезде хорваты победили с таким же счётом дома, а в дополнительное время забили третий, решающий мяч.