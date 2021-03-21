«Лестер» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ничья за 3.65, «МЮ» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.06.

«Сразу хочу сказать, что у «Лестера» не сыграют трое из четырёх основных игроков. Не только Мэддисон с Барнсом, которые в сумме забили 17 мячей и сделали 9 передач и в принципе являются определяющими игроками в команде, но не будет и Джастина Джойса. Наверное, это главное открытие «Лестера» в нынешнем сезоне, крайний защитник, без которого «Лестеру» нелегко.



С одной стороны, это большие минусы, с другой — «Лестер» изменился стилистически. Теперь «лисы» с «шашками наголо» не играют. Мы привыкли к тому, что команды Брендана Роджерса часто платят за такую бесшабашную игру. Все свои самые ощутимые поражения Роджерс потерпел, когда его команды слишком раскрывались, поверив в свои силы. В этом сезоне всё тоже самое. В матчах с «Арсеналом» и с «Лидсом» команда потерпела самые ощутимые поражения.



Что касается «Юнайтед», то вряд ли многие болельщики получают удовольствие от игры команды. С другой стороны, есть результат, команда его добивается практически исправно. Учитывая, что это Кубок и на кону выход в полуфинал, а также учитывая кадровые потери «лис», думаю, что Роджерс сыграет максимально надёжно, в том стиле, который этой команде подходит наилучшим образом.



«МЮ» также, когда соперники не раскрываются, особенно на рожон не лезет. Мне здесь видится достаточно аккуратная и осторожная игра, в которой шансы на ничью будут выше среднестатистических. Факт того, что это игра на Кубок, повышает шансы на ничью. Рисковать во второй половине второго тайма вряд ли кто-то будет.



Что касается фаворита, то небольшим фаворитом, думаю, является «Юнайтед». Именно за счёт более высокого уровня исполнителей. Так что здесь у меня два варианта ставок. Во-первых, ничья с коэффициентом аж 3.65, а во-вторых, Х2 и ТМ (3.5) за коэффициент выше двойки».